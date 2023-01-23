Tartışma silahlı kavgaya döndü, 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay dün gece 01.00 sıralarında bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre Taşkın K., Kaan A. ve Barış T. aralarında önceye dayalı husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Kaan A., Taşkın K. ve Barış T. yaralandı. Olayın ardından tedavisi tamamlanan Barış T. ve Taşkın K. gözaltına alınırken, göğsünden vurulan Kaan A.'nın hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Gazipaşa 3. Sayfa Haberler

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