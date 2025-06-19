Tartışma Kanlı Bitti: Üniversite Öğrencisi Bıçakla Yaralandı

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Samsun'da, deniz kenarında tartıştığı üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay, öğrenciler ve diğer şahıslar arasında yaşanan bir tartışma sırasında gerçekleşti.

Tartıştığı üniversite öğrencisini bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da deniz kenarındaki kayalıklarda tartıştığı üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Sahil Bulvarındaki Marina kayalıklarında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci grubu ile kayalıklarda bulunan şahıslar arasında kendi aralarında sesli konuşmalarından dolayı tartışma çıktı. Bu sırada B.K.üniversite öğrencisi M.T.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralı genç ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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