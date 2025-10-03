Tarsus'taki Asansör Kazasında 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Eylül'de ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi. Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdı. Kıyga'nın cenazesi önceki gün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

4 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcileri de dahil olmak üzere 18 kişinin ifadesi alındı. 14 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, firma ve site yönetiminden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden eski asansör firması yöneticisi S.S. (41), yeni asansör firması yöneticisi M.K.(45) ile çalışanı M.A. (32) ve bina yöneticisi F.M.C. (46) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan Kazada hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduğu belirtildi. - MERSİN