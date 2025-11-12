Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Adana-Mersin otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Adana- Mersin istikametinde otoyolun Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamete seyir halindeki 2 tır ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa