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Tarsus'ta yolcu otobüsü minibüse çarptı: 8 yaralı

Tarsus'ta yolcu otobüsü minibüse çarptı: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kasasında 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kasasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Karakütük mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş.'nin idaresindeki 27 YG 540 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Hasan K.'nin kullandığı 34 BSZ 711 plakalı transit tipi minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile hasar gören transit içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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