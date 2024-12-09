Tarsus'ta Yaşlı Kadın Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Döndü Dal, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulunsa da kadının hayatını kurtaramadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Döndü Dal'a (80) çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN