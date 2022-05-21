Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece bekçiliği yaptığı işyerinden çıkan Mahmut Belen (45) motosikletiyle seyir halindeyken S.A. idaresindeki 01 AIN 18 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları müdahale sonucu Mahmut Belen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin, Tarsus, Belen, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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