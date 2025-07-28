Tarsus'ta Trafik Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

Tarsus'ta Trafik Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kardeş yaşamını yitirirken, diğer kardeş yaralandı. Kaza, otoyol çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.

Kaza, Tarsus otoyol Batı çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Alpay yönetimindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Alpay olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Mahmut A. ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı Mahmut A. ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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