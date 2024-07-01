Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çamtepe Mahallesi Eski Ankara yolunda meydan geldi. İddiaya göre, M.K. (72) 33 N 3747 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil karşı yola geçti. Ağaca çarparak duran araçta sürücü M.K., yanında yolcu olarak bulunan M.K., N.K., E.D. ve M.A.D. yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN