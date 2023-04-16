Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Otoyol da Mersin-Tarsus istikameti Eshab-ı Kehf ziyareti yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 27 AAY 76 çekici plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden N.Ö. 'nün kullandığı 33 NSN 79 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıktı, tırın kupa bölümü ise zarar gördü. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışan bir sürücü Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

2 yaralı sağlık ekipleri tarafında ilçe devlet hastanesine sevk edildi. - MERSİN