Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.E. (36) idaresindeki 33 AJB 832 plakalı otomobil ile İsmail A.'nın (22) sürücülüğünü yaptığı 33 ANF 664 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail A. ile yanında bulunan Doğan Çalışkan (25) yola savrularak yaralandı. Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MERSİN