Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 33 BBA 217 plakalı otomobil ile Mustafa S. (41) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yere düşen Mustafa S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN