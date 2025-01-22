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Tarsus'ta Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti

Tarsus'ta Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, trafik cezasını ödemeyen arkadaşını silahla yaraladı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan firar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, trafik cezasını ödemeyen arkadaşını silahla yaraladı.

Olay, Yeni Ömerli Mahallesi Atatürk Bulvarı Yarenlik alanı mevkilisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. ile ödünç verdiği araçla trafik cezası yiyen D.G. arasında cezayı ödemediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili kavga etmeye başladı. Belinden tabancasını çıkaran M.P., önce havaya üç el ateş açtı ardından D.G.'ye iki el ateş etti. D.G., kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, firar eden M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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