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Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu

Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv telef oldu. Yangının, çiftlikteki sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın, binlerce civcivin telef olmasına neden oldu.

Olay Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan İbrişim Mahallesi'nde yaşandı.

İbrişim Sokak no: 236 sokaktaki M.S.'ye ait olan tavuk üretim çiftliğinde öğlen saatlerinde çiftlik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durum büyükşehir itfaiye ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu. Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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