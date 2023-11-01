Tarsus'ta Tartışma Sonucu Genç Öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki genci tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (28), evinin bahçesinde Mehmetcan Karakoç'un (16) beklediğini gördü.

Bahçeye inen M.K. ile Karakoç arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Daha sonra ikili arasında tartışma başladı ve M.K. tabancayla Karakoç'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.