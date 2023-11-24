Tarsus'ta tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Emin Tekin hayatını kaybetti. Olay, Caminur Mahallesi'ndeki Gözlükule Höyüğü'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan C.S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Emin Tekin (42) ile arkadaş C.S. (44) arasında Caminur Mahallesi'ndeki Gözlükule Höyüğü'nde sohbet ettikleri sırada tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Emin Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kolundan yaralanan C.S. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emin Tekin'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.