Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı olaylarda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı olaylarda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silahlı saldırı olaylarına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İ.G., A.M., S.E. ile L.S. isimli şahıslar kullandıkları suç aletleriyle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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