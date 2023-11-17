Tarsus'ta silahlı kavga: 6 şüpheli tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.K.'nin (28), evinin bahçesine giren Mehmet Can Karakoç'u (19) tabancayla vurarak öldürmesinin ardından taraflar arasındaki husumettin engellenmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonda silahla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 31 Ekim gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinden ses geldiğini duyup aşağı inen M.K., Mehmet Can Karakoç ile karşılaştı. Karakoç kaçarken, M.K. de peşinden koştu. M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı. Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taraflar arasındaki husumetin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 tabanca, 1 av tüfeği ile 400 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.