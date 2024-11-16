Tarsus'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Tekeliören Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.M., yerel seçimlerde bu yana kavgalı olduğu ve market işleten A.B., ve B.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Bu sırada M.M., A.B. ve B.B. adlı kişiler yaralanırken o sırada iş yerinde bulunan F.K. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.M.'nin hayati tehlikesi olduğu, diğer 3 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN