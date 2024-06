Tarsus'ta Özel Halk Otobüsü Hastane Duvarına Çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüs şoförü pikaba çarpmamak isterken, hastane istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı.

Olay, 82 Evler Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi girişi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 33 HO 5045 plakalı Özel Halk Otobüs sürücüsü Süleyman C. (43), 33 AAC 077 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen pikaba çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hastane istinat duvarına çarpan Süleyman C., başından aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Süleyman C. Durumunu iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanı devam ettiği öğrenildi. - MERSİN