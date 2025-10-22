Haberler

Tarsus'ta otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Tarsus'ta otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşil Mahalle Tarsus-Adana istikameti Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y.'nin kullandığı 01 YH 049 plakalı otomobil ile Recep Türk (20) yönetimindeki 33 ASM 104 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

