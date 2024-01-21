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Tarsus'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır otomobilin olduğu tırda yangın çıktı. 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır otomobilin olduğu tırda yangın çıktı. 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu 33 AYL 67 plakalı tırda yangın çıktı. Pozantı-Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç.'nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Mersin Tarsus İtfaiye 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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