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Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1523 sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın bodrumuna giren bir kişi, M.T. adlı kişiye ait motosikleti çalarak uzaklaştı.

Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını inceleyen polis, zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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