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Tarsus'ta Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı adreslerden 4 motosiklet çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı adreslerden 4 motosiklet çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri peş peşe meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 ayrı motosiklet hırsızlığını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerasından önce eşkal ardından kimlik bilgilerine ulaşan jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanırken çalınan 4 motosiklette ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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