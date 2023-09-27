Tarsus'ta Mermer Atölyesi Kundaklandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın sonucu, güvenlik kameraları incelenerek 2 maskeli şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesini kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 2 maskeli şüpheliyi tespit etti.

Söz konusu 2 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.