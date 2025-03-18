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Tarsus'ta Kömür Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tarsus'ta Kömür Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kömür deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yer alan özel bir firmaya ait kömür deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle paketlenmiş ve istiflenmiş kömürlerin yer aldığı alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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