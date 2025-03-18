Tarsus'ta Kömür Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yer alan özel bir firmaya ait kömür deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle paketlenmiş ve istiflenmiş kömürlerin yer aldığı alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN