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Tarsus'ta Kadın Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Eşi tarafından bulunan kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.