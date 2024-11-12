Tarsus'ta İş Yerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir döner ve tantuni iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, mutfak bölümünde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'ndeki E.G.'ye ait döner, tantuni iş yerinde sabah saatlerinde mutfak bölümünde kimsenin olmadığı anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN