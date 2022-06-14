Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi 3631 sokak ile 3662 sokağın kesiştiği noktada Ali Dur idaresindeki 31 ABH 312 plakalı otomobil ile İbrahim Aksay idaresindeki 33 PB 404 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk gelen bilgilere göre 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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