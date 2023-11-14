Tarsus'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı araçlar ve diğer malzemeleri ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ekim ayında hırsızlık olayına karışan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, evden, açıktan, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, motosiklet, bisiklet ile elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere 6 olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.P. gözaltına alınırken, şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

İlçede gerçekleştirilen oto ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, 3 hırsızlık olayına karışan O.A. ve Ş.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yanda hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme olmak üzere 4 ayrı olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan F.G.'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda çalınan 2 otomobil, 7 motosiklet, 5 cep telefonu ile bin 630 TL ele geçirildi. - MERSİN