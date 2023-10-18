Tarsus'ta Hırsızlık Olayı: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i gözaltına alındı. İçerisinde 60 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, A.H.Ş'nin Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolundaki petrol istasyonunda park ettiği aracından, içerisinde 60 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 2 şüpheliden 1'ini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkta müştekinin zararını karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

Firari 1 şüpheli aranıyor.