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Tarsus'ta firari hükümlü yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Jandarma Mersin Tarsus Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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