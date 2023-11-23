Tarsus'ta firari hükümlü yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????
Kaynak: AA / 3. Sayfa