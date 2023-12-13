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Tarsus'ta Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 2814 sokak 21 numaralı adreste bulunan üç katlı evin R.B.'ye ait ilk katında elektrik prizinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Çıkan yangını fark eden ev sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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