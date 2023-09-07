Tarsus'ta Dilencilik Yapan Kadına İdari Para Cezası

Tarsus ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kadına idari para cezası verildi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede dilencilere yönelik çalışma başlattı. Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen kadına idari para cezası uygulandı. Ekiplerin çalışmaları devam edecek.