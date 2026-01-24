Haberler

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Veli Doğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Doğan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
