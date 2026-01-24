Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Doğan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN