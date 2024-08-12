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Tarsus'ta çıkan yol verme kavgasında ölenler toprağa verildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'si toprağa verildi. Olayda bir uzman çavuşun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında ölen 3 kişiden 2'si toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş olduğu, izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahlarla ateş etti. Olayda Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan ve Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili 1 şüpheli de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Metin ve Abdurrahim Denizedalan'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Sucular Mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Karşı taraftan ölen Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Yaralanan 6 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarsus mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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