Tarsus'ta çıkan yol verme kavgasında babasını ve amcasını öldüren şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında babasını, uzman çavuş ile amcasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Olay,11 Ağustos günü ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan İ.Ş. pompalı av tüfeğiyle ateş ederek araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53), daha sonra Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan (27) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (44) vurdu. Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan olay yerinde, Mehmet Emin Şahin ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karışan İ.Ş.(24), A.S.(38) ve M.G.'yi (18) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından İ.Ş., A.S.(38) ve M.G. (18) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.Ş. tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN