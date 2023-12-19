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Tarsus'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi 9. Sokak No 4 adresinde M.A.'ya ait birinci kattaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mersin Tarsus İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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