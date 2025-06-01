Tarsus'ta Çarpışan Araçlar Kanala Düşmekten Kurtuldu: 3 Yaralı

Tarsus'ta Çarpışan Araçlar Kanala Düşmekten Kurtuldu: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri kanal kenarında askıda kalarak kurtuldu. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çarpışan araçlardan biri kanal kenarında askıda kaldı: 3 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri kanal düşmekten askıda kalarak kurtuldu. Ucuz atlatılan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 ACS 135 plaka araç ile M.A. idaresindeki 33 AKJ 871 plaka otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil kanala doğru savruldu. Askıda kalan otomobilin kanala düşmemesiyle yaşanacak bir facia önlendi. Sürücününde aralarında olduğu yaralı 3 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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