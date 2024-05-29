Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, akşam saatlerinde tren garında çıkan kavgada Fırat Akdeniz (29) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralı olarak Tarsus'taki özel hastaneye kaldırılan Fırat Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MERSİN