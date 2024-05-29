Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tren garında çıkan kavgada Fırat Akdeniz adlı bir kişi bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, akşam saatlerinde tren garında çıkan kavgada Fırat Akdeniz (29) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralı olarak Tarsus'taki özel hastaneye kaldırılan Fırat Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MERSİN