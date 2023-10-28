Tarsus'ta araç parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde araç parkı meselesi yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sanayide komşu olan ve iş yeri önüne kamyon park edilmesine kızan F. Ç., akrabası olan A.Ö. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine F.Ç.'nin oğlu Çelebi Çoğul da (38) kavgaya dahil oldu. A.Ö. iş yerinde bulunan silahı alıp ateş etmeye başladı. Ağır yaralanan Çoğul, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra A.Ö. polise teslim olurken Çoğul'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MERSİN