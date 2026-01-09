Haberler

Ters yönde akrobatik hareketler pahalıya patladı: 30 bin TL ceza yediler
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde ters yönde giden ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüleri jandarmaya yakalandı. Üç sürücüye toplam 30 bin 734 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarsus ilçemizde 3 motosiklet sürücüsünün yol üzerinde ters yönde ilerleyerek ve akrobatik hareketler yaparak hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliklerini tehlikeye attığı görülmüştür. Mersin İl Jandarma Komutanlığımız Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda motosikletlerin tescil plakaları tespit edilmiştir. Tespiti yapılan tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 30 bin 734 TL cezai işlem uygulanmıştır. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
