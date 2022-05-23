Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Ulaş Mahallesi Keşbükü mevkisinde meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 33 P 4029 plakalı otomobil ile C.G.'nin kullandığı 33 NLP 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan D.Y., A.K.E., S.U. ve A.S.'nin yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tarsus, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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