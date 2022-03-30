Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Haberler

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Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde, metruk bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sararken, yan tarafta bulunan 2 katlı metruk evi de alevler sardı. Yangını gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alevlere müdahale etti. 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın 2 metruk evin yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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