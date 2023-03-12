Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta 2 katlı ev alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Tarsus'ta 2 katlı ev alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı.

Yangın, Eski Ömerli Mahallesi 1307 Sokak'ta yer alan eski evin ilk katında çıktı. V.M. ve yakınlarının ikamet ettiği yangında alevler bir anda iki katta etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title