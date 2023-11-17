Tarsus'ta 16 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Polis, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 tabanca, av tüfeği ve 400 fişek ele geçirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 Kasım'da tartıştığı Mehmetcan Karakoç'u tabancayla öldüren M.K'nin tutuklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduklarını belirledikleri 6 zanlının daha adreslerini tespit etti.
Polis, soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 tabanca, av tüfeği ve 400 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tarsus ilçesinde çıkan tartışma sonucu M.K, Mehmetcan Karakoç'a tabancayla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Karakoç müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.