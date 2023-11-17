Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tarsus'ta 16 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı

Tarsus'ta 16 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Polis, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 tabanca, av tüfeği ve 400 fişek ele geçirdi.