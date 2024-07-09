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Tarsus'ta 1 Milyon 120 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 120 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 120 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kaçakçılık olayında kullanılan araçta yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 235 bin lira olan 1 milyon 120 bin adet makaron ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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