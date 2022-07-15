Tarlaya uçan otomobili el birliğiyle böyle kurtardılar
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Tarlaya uçan otomobili el birliğiyle böyle kurtardılar Arnavutköy'de kontrolden çıkınca tarlaya uçan otomobil vatandaşlar tarafından elbirliğiyle yola çıkarıldı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.
Tarlaya uçan otomobili el birliğiyle böyle kurtardılar
Arnavutköy'de kontrolden çıkınca tarlaya uçan otomobil vatandaşlar tarafından elbirliğiyle yola çıkarıldı
İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, arkadaki minibüsten inen yolcular otomobili el birliğiyle yola çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy - Sazlıbosna yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Aracın arkasında seyir halinde olan bir minibüs durdu. Minibüten inen onlarca kişinin yardımı elbirliğiyle otomobili tarladan çıkarttı. Ardından minibüs ve otomobil yollarına devam ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.