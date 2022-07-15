Tarlaya uçan otomobili el birliğiyle böyle kurtardılar

Arnavutköy'de kontrolden çıkınca tarlaya uçan otomobil vatandaşlar tarafından elbirliğiyle yola çıkarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, arkadaki minibüsten inen yolcular otomobili el birliğiyle yola çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy - Sazlıbosna yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Aracın arkasında seyir halinde olan bir minibüs durdu. Minibüten inen onlarca kişinin yardımı elbirliğiyle otomobili tarladan çıkarttı. Ardından minibüs ve otomobil yollarına devam ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.