Tarlaya uçan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Ayvalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VB 5011 plakalı Hyundai marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 2kişi kazadan yara almadan kurtuldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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