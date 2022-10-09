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Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Okan Ural kontrolündeki 64 BM 380 plakalı otomobil, Uşak'tan Ulubey istikametine seyir halindeyken Bölme Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Ural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ural'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler Uşak 3. Sayfa Haberler

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